"Não tinha nem ideia de que Cristiano estava preocupado com gols de falta"

A 'Vecchia Signora' venceu o Torino por 4-1. Cristiano Ronaldo não deixou de marcar gol.

Ele marcou um gol espetacular e confessou. "Eu já precisava de um gol de falta", disse ele, depois de tirar esse peso das costas.

Maurizio Sarri não fazia ideia de como Cristiano estava preocupado. "Eu não imaginava que ele estaria preocupado com os gols de falta. No final do jogo, ele disse aliviado: 'finalmente'", disse o italiano.

Cristiano também disse que, agora que já conseguiu marcar novamente de falta, sua confiança aumentará. Sarri espera que seja esse o caso e que, se algo o preocupa novamente, ele o informe para que possa ajudar o jogador.