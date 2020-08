Napoli contará com Fabián para a nova temporada

Apesar do fato de que após sua grande temporada no Napoli muitos dos grandes clubes da Europa demonstraram interesse, parece que Fabián dificilmente mudará de cenário neste mercado atípico devido à pandemia do coronavírus.

A equipa italiana quer continuar a contar com o espanhol para uma temporada na qual aspira a voltar à Liga dos Campeões e, para isso, o meia parece essencial.

"Fabián foi de menos para mais, numa temporada muito particular. Com Gattuso, começou numa função diferente da habitual, mas voltou à sua posição e fez jogos a um nível espectacular", disse em palavras recolhidas pelo 'AS' Miguel Alfaro, representante do jogador e agente do 'You First Sports'.

Alfaro sabe do interesse de times como o Barça e Real Madrid pelo jogador, mas garante que Fabián dará os passos corretos e que dará tudo de si para ajudar a equipe napolitana enquanto continuar na sua equipe.

“Não queremos apressar as decisões. O clube conhece a nossa posição e o importante é que Fabián, em todo o caso, tenha um desempenho de alto nível e esteja empenhado”, afirmou o agente, que deixa claro que a transferência do jogador é muito mais viável no verão de 2021.