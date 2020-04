Naturalizado, Aloisio é convocado para a seleção chinesa

Aloisio 'Boi Bandido' está na China desde 2014 quando deixou o São Paulo e passou por diversos clubes do país asiático até ser contratado pelo Guangzhou Evergrande.

O bom desempenho do atacante levou a Federação Chinesa convidar o brasileiro a se naturalizar chinês e defender a seleção do país. Aloisio aceitou, agora se chama Luo Guofu e foi convocado pelo primeira vez pelo treinador Li Tie.

"Já são seis anos e meio na China e essa convocação me enche de orgulho porque significa que todo o meu trabalho e dedicação foram reconhecidos e farei de tudo para retribuir o que a China me deu. Pode ter certeza de que representarei a equipe nacional com muita honra e profissionalismo, como sempre fiz em todos os times que defendi ao longo da minha carreira", disse ao 'GloboEsporte' por meio da sua assessoria.

O atacante terá a oportundiade de mostrar o seu trabalho em um período de treinamentos em maio. Também foram convocados outros jogadores naturalizados como o inglês Nico Yennaris e o brasileiro Elkeson.