Pela terceira rodada do Brasileirão, o Coritiba recebeu o Flamengo no último dia 15/08 e acabou perdendo por 1 a 0 com gol de Arrascaeta aos 28 minutos.

No referido jogo, Neilton Meira Mestzk, mais conhecido como Neilton, fez sua partida de estreia no Coxa.

Confira no vídeo acima as palavras do jogador sobre sua estreia no futebol paranaense.