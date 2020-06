Nem Messi era tão letal quanto Mbappé: os artilheiros mais jovens do século XXI

Ah, a juventude... No futebol, é um bem de grande valos. Torcedores e diretores esportivos se aglomeram quando surge uma promessa do calibre de Haaland ou Mbappé, mas quais foram e são as promessas mais destacadas na hora de fazer gol no século 21? Um estudo do ProFootballDB, o laboratório estatístico do BeSoccer, nos permite responder essa dúvida.

Esta pesquisa foi focada em identificar o mais jovem artilheiro, desde a temporada 2000-01, de sete das maiores ligas do mundo. A grande ausência é Cristiano Ronaldo, mas a culpa não é do 'BeSoccer', mas de Kane, que foi o artilheiro da Premier League com seis meses menos de idade. Esses são os talentos separados por ligas e várias conclusões sobre o assunto.

Ligue 1: ninguém é tão letal quanto 'l'enfant terrible'

Mbappé já quase não precisa de introdução. É uma das joias mais brilhantes do futebol. Ele conseguiu ser artilheiro pela primeira vez na temporada passada, com 33 gols em 29 jogos. É o único nesta lista que tem média de mais de um gol por partida (1,14), o mais jovem e o mais eficaz.

Exatamente: isso significa que sua versão do mais jovem artilheiro da França, com 20 anos, está acima da de Messi (0,97) na Espanha, com 22. Para completar, com o cancelamento do campeonato francês este ano, ele enfileirou sua segunda artilharia consecutiva.

LaLiga: o mesmo de sempre

Dizer que Messi foi o mais jovem de todos os artilheiros da LaLiga Espanhola no século 21 nem chama a atenção de muitos. Ele é o mestre e o senhor do gol. Messi conseguiu o feito na temporada 2009-10, graças a 34 gols em 35 jogos, com uma média de 0,97 por atuação.

Esse êxtase em relação ao gol coincidiu com um dos tempos mais dourados da história do Barcelona, ​​aquele em que os 'culés' atingiram o sexteto - um ano antes de Leo ser artilheiro pela primeira vez. Naquela época, o argentino estava sob o comando de Pep Guardiola e soube como mostrar todo o seu potencial.

Liga Portuguesa: Hulk está furioso

Embora Hulk nunca tenha permanecido no estrelato por muitas temporadas, ele teve seus momentos de glória. Um dos maiores ocorreu na campanha 2010-11, quando ele estabeleceu uma precocidade sem precedentes como artilheiro que ainda está em vigor.

E os números não mentem: aos 24, ele se tornou o maior artilheiro do campeonato com 23 gols em 26 partidas e uma média de 0,88 por jogo. Pode-se argumentar contra ele que o português não está entre as cinco principais ligas, mas o que não pode ser discutido são os verdadeiros mísseis que saem de suas chuteiras.

Eredivisie, Premier, Bundesliga e Serie A: menos letais, mas surpreendentes

É preciso voltar a 2015 na Holanda para encontrar um jovem chamado Memphis Depay que quebrou todos os recordes antes de saltar para clubes maiores. Com apenas 21 anos - o mais novo, apenas superado por Mbappé, nesta lista -, ele era artilheiro com 22 gols em 30 jogos (média de 0,73).

Ao passar pela Inglaterra, é impossível não parar para contemplar a figura, agora com o futuro no ar, do 'furacão' Harry Kane. Embora tenha marcado mais gols na temporada anterior, aos 21 anos, foi em 2015-16 que ele levantou o troféu de maior artilheiro da liga (25 gols em 38 confrontos com 22 anos (média de 0,66).

O maior artilheiro da Bundesliga é Lewandowski, mas não, não é o polonês que ocupa a posição de artilheiro mais jovem do século neste campeonato: é Dzeko. Ele conseguiu na temporada 2009-10, aos 24 anos, marcando 22 gols em 34 partidas (média: 0,65).

E para fechar essa incrível lista, Mauro Icardi. De mãos dadas com a Inter, ele fez seu nome na Serie A na campanha 2014-15, com 22 gols em 36 jogos (média 0,61) aos 22 anos e ninguém esteve nem perto nem perto de ameaçar sua marca.