Nenê testa positivo para Covid-19 e vira desfalque

O Fluminense voltará a campo no próximo domingo em partida contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca e não poderá contar com Nenê.

Segundo 'UOL Esporte', o meia teve resultado positivo para Covid-19 confirmado e precisará ficar em isolamento. Foi o único atletas infectado no time. Entre as 191 pessoas que foram testadas, dois funcionários administrativos e dois parentes de jogadores também deram positivo.

"Todos os que testaram positivo estão automaticamente isolados e com acompanhamento médico do clube. Os outros 38 atletas do grupo profissional e toda a comissão técnica testaram negativo", disse o comunicado do clube.

Sobre a retomada do futebol no Rio de Janeiro, a diretoria do Fluminense se posiciona de forma contrária. No entanto, alega que irá obedecer as decisões judiciais.

"A falta de sensibilidade manifestada pela maioria dos clubes do Rio de Janeiro, bem como por sua representação da FERJ, demonstra falta de entendimento sobre o papel social do futebol. Não são apenas nossos jogadores e profissionais que estarão expostos à contaminação, mas as milhões de crianças e jovens que serão influenciadas pela excitação que uma partida do time do coração pode causar. O futebol tem caráter exemplar. Ninguém deveria dirigir um clube de futebol ou a federação de clubes sem ter plena consciência disso", manifestou o Fluminense em nota.