Neuer pode estar encrencado após ser flagrado... cantando uma canção fascista!

Manuel Neuer poderia ter se metido em sérios problemas. O goleiro do Bayern de Munique foi flagrado cantando uma música de 'Thompson', um grupo fascista croata famoso por suas letras de extrema-direita e xenofóbicas.

No vídeo, que viralizou nas mídias sociais, Neuer aparece de férias na Croácia no último sábado, em um bar na praia em Dubrovnik, junto com seu treinador de goleiros Toni Tapalović, cantando a música da conhecida banda.

Segundo o 'Bild', Neuer não quis comentar a respeito, enquanto o entorno do jogador, sempre de acordo com a mídia alemã, defendeu que o goleiro de 34 anos não fala croata e não entendeu o que estava cantando.

Porém, Toni Tapalović sim tem raizes croatas e, de fato, é irmão de Filip Tapalović, ex-internacional com a Croácia. Assim, é provável que se sabia o que estava sendo cantado.