Neuer supera Cristiano Ronaldo em recorde na Champions League

A vitória do líder da Bundesliga sobre o Red Bull Salzburg (3-1) não significou apenas a classificação matemática à segunda volta para os pupilos de Hansi Flick, mas também a entrada de Manuel Neuer no Olimpo da Champions League.

Contra os austríacos, o goleiro alemão somou a sua 15ª vitória consecutiva no torneio de clubes mais importante da UEFA, ultrapassando as 14 que Cristiano Ronaldo conquistou entre as temporadas de 2013-14 e 2014-15 pelo Real Madrid.

Às onze vitórias da temporada 2019-20, em que o Bayern de Munique saiu vitorioso, devemos somar as obtidas até agora na fase de grupos 2020-21, da qual já foram disputadas quatro partidas. Mas Neuer não pone e nem deve relaxar.

Ele é seguido de perto por seu companheiro de equipe Joshua Kimmich, que igualou o português e está a apenas uma vitória de seu companheiro de equipe e capitão. Contra o RB Salzburg, ele não jogou devido a lesão. Vai ser difícil não vê-los juntos em um XI inicial de Flick; pelo menos não na Europa. Enquanto isso, eles ameaçam a continuar somando vitórias para o seu clube.

CR7 terá que lutar muito para reconquistar seu recorde, já que teria que vencer os próximos doze jogos que disputa na Liga dos Campeões - venceu os últimos três com a Juventus - e torcer para que os bávaros venham a tropeçar logo e a contagem de Neuer e Kimmich volte para zero.