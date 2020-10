Neymar aguarda oferta do PSG que não chega

O vínculo atual de Neymar com o PSG vai até junho de 2022. Mas o atacante está satisfeito no Parque dos Príncipes e não hesitaria em continuar se o clube quiser continuar contando com ele para o futuro.

Até o momento, o brasileiro não recebeu nenhuma proposta do PSG, segundo informação de 'Le Parisien'. Conforme o jornal, a falta de notícias vindas da diretoria não agrada o entorno do jogador, que não entenderia o que o clube está esperando para fazer uma oferta de renovação.

Neymar estaria disposto a continuar. Encontrou o seu lugar em Paris e, caso surja uma proposta convincente, aceitaria permanecer por mais tempo para continuar sendo uma das peças-chave junto com Mbappé.

O atacante tem consciência de que, para continuar, deve seguir convencendo em campo. Ele tem uma nova oportunidade para se firmar ainda mais como um jogador fundamental para alcançar as ambições do clube.

Com a Champions League de volta, o futebol da estrela brasileira volta a ser uma das principais armas em busca do maior objetivo do PSG: o título inédito europeu. A trajetória continental inicia nesta terça-feira, em casa, contra o Manchester United.