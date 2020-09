Neymar contribuiu com a magia e Icardi, com os gols

O PSG conseguiu finalmente reunir todas as suas estrelas, naquele que pode ser o último jogo de Neymar em 2020. Enquanto se aguarda uma sanção que Di Maria deverá cumprir, nestes quatro jogos, a equipe parisiense fez o dever de casa contra o Stade de Reims.

Foram dois gols, ambos de Icardi e ambos com assistências de Mbappé. Tudo isso em um jogo em que Neymar mais uma vez fez grandes jogadas individuais.

O PSG começou bem. Apesar de deixar Verratti no banco, jogador em torno do qual gira a construção de jgoadas da equipe, o time de Tuchel triunfou com Mbappé, com uma grande jogada, e Icardi, que virou e marcou o primeiro de seus dois gols.

Foi difícil para o PSG digerir a superioridade. Ele parou de ter fluidez no jogo e estava confiante demais, apesar do fato de Reims ter perturbado pouco o gol de Keylor Navas.

Como se ainda fosse pré-temporada, o ritmo não apareceu no jogo, com exceção de uma ou outra jogada individual. Neymar levou vários golpes, até reclamou de ataque, mas não conseguiu dar assistência e nem fazer gol.

Aqueles que se encontraram novamente foram Mbappé e Icardi. Numa jogada que parecia impedimento, o '9' só teve de empurrar a bola dada pelo francês para sentenciar um jogo que em nenhum momento foi complicado.

Mais três pontos no início da volta por cima após o mau início de temporada do PSG. Resta saber se Tuchel pode sobreviver sem Di María e, talvez, sem Neymar nos próximos dias.