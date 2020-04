Neymar e Santos, um caso de amor que terá 'flashback'?

Por um bom tempo, Neymar e o Santos foram sinônimos. O craque era ídolo da torcida, melhor jogador da América e campeão da Libertadores com a camisa do clube da Vila, sendo a principal peça de uma equipe que fez o Peixe retomar seu protagonismo.

Então, agora, no 108º aniversário do clube, quando o jogador publicou uma mensagem referenciando que retornará um dia, nada demais, certo? Errado. Depois de Neymar deixar o Santos em direção ao Barcelona, as duas partes romperam publicamente, com direito a processo, indenização e troca de farpas.

Em 2015, dois anos depois do jogador sair da equipe, o Santos acionou a Fifa na justiça: o clube alegava que Neymar, seu pai - e empresário - e o Barcelona cometeram irregularidades na transferência.

De acordo com o Peixe, o atleta, por meio de sua empresa, N&N Consultoria, teria assinado um pré-contrato de 40 milhões de euros com os catalães em dezembro de 2011, quase três anos antes do término do vínculo do jogador com o Alvinegro Praiano.

Assim, em 2013, quando o Barcelona decidiu antecipar a compra de Neymar, o clube espanhol e o Santos assinaram um acordo que previa a venda do atleta por cerca de 17 milhões de euros. No entanto, o craque recebeu 58 milhões de euros na negociação, entre luvas, pré-contrato e vários bônus. O Peixe alegou irregularidades e entrou na justiça contra Neymar.

Desta maneira, depois de um longo processo que terminou com o Barcelona indenizando o Santos em dois milhões de euros (mais juros), as duas partes começavam a soltar, aqui e acolá, sinais de reconciliação. Em 2017, o craque até chegou a intervir para que o PSG pagasse um valor que devia ao Peixe.

Agora, mais próximos, a expectativa fica em outro lugar: realmente, Neymar poderia voltar ao Santos no futuro? O craque, que é sonho de consumo de equipes mais endinheiradas como o Flamengo e o Palmeiras, ainda parece distante de retornar ao Brasil, mas nunca esteve tão perto da Vila Belmiro desde que deixou o Peixe.

Com o comentário de Neymar no Instagram, a torcida do clube, em peso, já começou a sonhar com uma possível volta do craque. Uma espécie de "saudades do que a gente já viveu e pode viver de novo".

Confira algumas reações: