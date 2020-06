Ninguém acreditou no que viu! O erro mais bizarro da volta do futebol

A visita de um grande clube é sempre uma boa ocasião para os jogadores mostrarem seu bom futebol. Mas os erros também têm bastante impacto. Copenhague, um dos titãs do futebol dinamarquês, foi salvo por um erro que poucos consegueriam explicar.

Thychosen, zagueiro de Nodsjaelland, mandou a bola para as nuvens quando ele estava a apenas um metro da linha de gol.

A jogada poderia ter sido um gol antes, mas o chute foi imediatamente defendido por um zagueiro. Mas no segundo, o de nosso protagonista, não foi necessário que ninguém interferisse para que a bola acabasse fora do gol.

A magnitude do erro teve repercussão nas arquibancadas. Os fãs locais não acreditaram e as câmeras capturaram, como visto na colagem acima, o rosto surpreso depois de testemunhar o erro do ano. O vídeo dessa cena você confere clicando aqui.