No dia da final da Taça Rio, jogador do Flamengo dá positivo para COVID-19

O clube carioca anunciou nessa quarta-feira, 07/07, que realizou testes moleculares no Centro de Treinamento do Flamengo e houve um resultado positivo para o coronavírus.

A equipe de Jorge Jesus vinha testando constantemente seus jogadores para se certificar que nenhum jogador estivesse infectado e, depois de muitas semanas, mais um caso positivo apareceu.

O clube disse ainda que o jogador infectado (cuja identidade não foi revelada no anúncio em sua conta oficial no Twitter) já foi afastado e está em quarentena. O restante da equipe participará normalmente da decisão da Taça Rio nessa quarta-feira às 21h30 (horário de Brasília) contra o Fluminense. Um torneio que não poderia terminar de uma maneira melhor: com um clássico entre Fluminense e Flamengo.