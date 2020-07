Homossexualidade é assunto no vestiário do Osasuna

Em 28 de junho, foi comemorado o Dia do Orgulho Gay. A homossexualidade é cada vez mais aceita, mas o ainda tabu é grande e existem certas áreas em que e a não é tão visível.

Rubén García assegurou que no vestiário de Osasuna os jogadores têm conversas sobre esse assunto. "A questão da homossexualidade é abordada de tempos em tempos, é claro, mas nunca de algum caso específico", disse o jogador à 'Radio Marca'.

"Se eu tivesse um colega homossexual que não quisesse sair do armário, adoraria conversar com ele e poder ajudá-lo. Eu poderia contar a ele sobre o caso em que vivi em minha família, com meu irmão", disse ele.

O tema é algo próximo do jogador, que entende quem tem dificuldade para se sentir livre. "Tento ser muito cuidadoso porque entendo a situação pessoal de cada um. Eu, devido à minha posição de causar um pouco mais de impacto, procuro mostrar meu apoio e encorajar todas as pessoas para normalizar a homossexualidade", acrescentou.

E, finalmente, um desejo. "Esperamos que, no futuro próximo, se houver um jogador homossexual, não haja comentários homofóbicos em relação a ele. Isso será muito bom para o futebol", concluiu Rubén García.