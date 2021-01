O ambicioso plano do Real Madrid para conseguir Mbappé

O mundo do futebol passa por momentos difíceis devido à crise econômica derivada do coronavírus. Os clubes têm menos margem de manobra para trazer jogadores, como é o caso do Real Madrid.

O grupo merengue, uma verdadeira potência em termos financeiros, foi afetado pela pandemia e sua receita despencou, obrigando-o a fazer ajustes.

Apesar de passar por uma situação difícil, o clube não perde de vista o desejado Mbappé. O francês é o goleador de Florentino Pérez e fará todo o possível para vesti-lo de branco.

O jornal 'AS', na capa desta terça-feira, lembra que o Real Madrid traçou um plano econômico para tentar conquistar a estrela do Paris Saint-Germain, o que não será fácil.

É verdade que o jogador reluta em renovar e os últimos rumores sugerem que ele não teria um lugar na equipe que Pochettino está montando em sua cabeça, com Messi e Kun Agüero.

Isso abriria uma porta para ele e o Real Madrid está pronto. A referida fonte salienta que o primeiro objetivo é conseguir cerca de 100 milhões de euros com a venda de um conjunto de jogadores: Isco, Ceballos, Bale, Jovic, Brahim ou Marcelo, entre outros.

A segunda parte da 'Operação Mbappé' é chegar a uma receita de 800 milhões, uma suculenta quantia de dinheiro que chegaria aos cofres merengues após o retorno do público aos estádios (próxima temporada).

Mas não para por aí. Da mesma forma, o jornal madrilenho indica que o clube vai procurar créditos favoráveis ​​para fazer face a uma operação desta envergadura. Isso não parece um problema porque os bancos, apesar dos tempos em que vivemos, sabem que a entidade é mais do que uma garantia.

E não parece que os 21 milhões cobrados actualmente no PSG sejam um incômodo, assim como o preço que Al-Khelaïfi pretende colocar, embora restando um ano do seu contrato o número possa cair consideravelmente.

Este é o plano traçado pelo Real Madrid para tentar assinar um dos craques do momento e do futuro.