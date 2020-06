O atacante que encantou Guardiola na Alemanha

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, falou da qualidade de Claudio Pizarro em uma coletiva de imprensa interativa da equipe.

O de Santpedor foi capaz de compará-lo com Karim Benzema e lamentou não ter sido capaz de orientá-lo no início de sua carreira, quando o peruano era mais jovem.

"Ah, sim, meu querido Claudio. Eu sempre disse a ele. Gostaria de ter coincidido com ele quando tinha 24, 25 ou 26 anos. Ele é um dos melhores que comandei na minha vida", explicou Pep.

"Um ótimo atacante, e não apenas dentro da área. Ele tinha qualidades como as de Benzema", elogiou o técnico o peruano.

Guardiola também falou da personalidade de Pizarro: "Ele é um ser humano incrível e eu ainda tenho um ótimo relacionamento com ele. Uma das melhores coisas que levei comigo do meu tempo no Bayern. Espero que ele possa continuar jogando por mais tempo".