O Barça jogará o 'Clássico' em Madri com uma camisa especial

Há um motivo a mais para esperar o 'Clássico' do dia 11 de abir, pelo menos para os torcedores 'culés'. O Barcelona fará a estreia de uma camisa exclusiva para essa partida.

O design foi vazado algumas semanas atrás. É aquela com linha verticais grossas, onde o vermelho e o amarelo lembrar a Senyera.

Uma camisa que foi desenvolvida pela Nike especialmente para o 'Clássico', seja no Bernabéu ou em Valdebebas. O modelo estará a venda a partir do final do mês.

Carles Puyol será a imagem da campanha, intitulada "Jogamos como somos". Com essa ação, o Barcelona quer destacar os valores que o clube defende.