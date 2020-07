O Boca renova com Zárate e negocia com Soldano

Zárate continuará por, pelo menos, mais um ano no Boca Juniors. O clube argentino confirmou nessa quarta-feira a renovação do atacante até 30 de junho de 2021.

O contrato do ex-Vélez expirou no último dia 30 de junho e ambas partes concordaram em ampliar o vínculo. O jogador disputou 65 partidas pelo conjunto 'Xeneize' desde que chegou em 2018. No total, o atacante tem 17 gols e 12 assistências.

O atacante não é único na mira do clube argentino. De acordo com 'TyC Sports', em La Bombonera andam bem interessados na continuidade de Franco Soldano.

O atacante, emprestado pelo Olympiacos, poderia continuar no Boca caso as partes entrem em um acordo que leve em consideração a situação financeira do clube.