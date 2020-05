O Celta de Vigo impõe a maior multa da sua história

O jogador dinamarquês, Pione Sisto decidiu voltar ao seu país de origem no meio da quarentena e sem ter a permissão do Celta para isso. Além do mais, o jogador só informou sobre a sua viagem quando já tinha aterrizado.

Como se já não fosse o bastante, o atacante também reconheceu que não vinha realizando as atividades físicas passadas pelo Celta de Vigo: "Não fiz por várias razões. Em contrapartida, utilizei muito tempo para melhorar a minha saúde mental. Algo que eu chamaria de meditação".

Pois bem, a 'Radio Galega', em concreto o programa 'Ao Contraataque', revelou que o Celta vai aplicar a Sisto a maior multa da história do clube.

Isso quer dizer que o atacante terá que pagar 60 mil euros por ter viajado sem permissão (já está de volta) e porque o clube entende que essa situação o desvalorizou no mercado.