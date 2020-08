"O City? Sergi Roberto não pensa em deixar o Barça"

Sergi Roberto é um dos grandes jogadores espanhóis do momento. É lógico saber que metade da Europa segue seus passos de perto.

Segundo o 'Sport', o Manchester City de Guardiola teria anotado o nome do jogador culé em sua lista de desejos. Mas o agente Josep Maria Orobitg quis deixar claro que ele só pensa no Barça.

"Sergi Roberto não está pensando em deixar o Barça", disse Orobitg ao 'Mundo Deportivo'. Nos planos do azulgrana, está apenas ajudar o Barcelona a continuar conquistando títulos.

O agente de Sergi Roberto confessou que, no momento, ele não tem propostas de nenhum clube ou do Barça, com quem encerra seu contrato em junho de 2022: "Agora não temos notícias do interesse de nenhuma entidade. Nem o Barça nos enviou nenhuma proposta pelo jogador", enfatizou.

A cláusula de Sergi Roberto é de 500 milhões de euros e a ideia do jogador é continuar no Barça até pelo menos 2022, data em que seu vínculo com os culés expira, embora sua renovação não seja descartada. A ideia da diretoria, afirma esse mesmo meio, passa a discutir um novo contrato para Sergi Roberto no próximo ano.