O dia 7 de julho não muda nada para o Barça com Lautaro

Nesta terça-feira, foi revelado que o Barcelona poderia enfrentar uma certa urgência ao negociar a chegada de Lautaro Martínez. A cláusula do argentino de 111 milhões de euros desaparece em 7 de julho.

Mas a verdade é que no clube catalão eles não se preocuparam muito com essa data. O atacante continua sendo o objetivo número um da próxima temporada, mas não pagará uma quantia tão alta porque, economicamente, não pode arcar com isso devido aos eventos deste 2020.

Assim, como a ideia da equipe do Barcelona é abaixar o preço do atacante com a inclusão de jogadores na transferência, o suposto valor da cláusula de rescisão não é tão decisivo.

Além disso, está prevista uma longa negociação para encerrar sua assinatura, já que espera-se que a Inter considere o desejo de Lautaro de partir para Barcelona e possa facilitar a transferência com um desconto que satisfaça a todos.

O único problema com o qual a equipe catalã pode colidir, sim, é o aparecimento de outros clubes interessados, que podem convencer o atacante e que estão dispostos a pagar esses 111 milhões de euros.

No entanto, essa opção parece improvável devido às características do novo mercado e tudo indica que o internacional argentino continuará na Inter ou partirá, após uma árdua negociação que durará semanas ou até meses, para o Camp Nou.