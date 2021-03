O dilema de Koeman: Messi e De Jong podem acabar perdendo o 'Clásico'

Ronald Koeman pode perder Leo Messi e Frenkie de Jong por suspensão, já que os dois jogadores têm quatro cartões amarelos na conta e estão a apenas um cartão de perder o próximo jogo.

Este problema aumenta com o 'Clásico' há apenas três jogos de distância. Os 'culés' enfrentam a Real Sociedad neste domingo e, após a pausa para a Data FIFA, jogarão contra o Real Valladolid e o Real Madrid.

O técnico holandês deverá decidir se arrisca com o argentino e com seu compatriota dependendo do que aconteça neste domingo, já que se um dos dois vir o amarelo perderá o confronto com o Valladolid e estará no Alfredo di Stéfano.

Se um ou nenhum deles for advertido contra o Real, Koeman poderá dar-lhes descanso contra o Valladolid e assim garantir a presença de ambos contra o Real.

Após a eliminação na Liga dos Campeões e com o título da LaLiga em jogo, o treinador do Barcelona conseguiu jogar com os dois jogadores e cruzar os dedos para que não vejam o amarelo antes de um dos jogos mais importantes da temporada.