O espanhol que tem um chute mais potente que CR7 e Roberto Carlos

"Roberto Carlos chutava a 121 km/h, Cristiano Ronaldo a 117 km/h e eu a 138 km/h". É assim que Javier Galán mostrou sua força, o homem que detém o atual Guinness Record pelo chute mais poderoso do mundo.

Há 18 anos, esse espanhol de 41 anos tem o recorde de 'O chute mais rápido do futebol' em suas mãos, um homem que pode se orgulhar de ser o que tem mais poder para acertar a bola, acima das figuras reconhecidas no mundo do futebol.

O ex-jogador do Fuencarral, com quem veio jogar na Terceira Divisão, contou ao jornal 'AS' como venceu todos: "Tentei e venci com 138 km / h. A distância é de uma penalidade normal desde o pé. A câmera foca na bola. Para o Guinness, eles só deixam três chutes sem aquecer. Eu ia e chutava. Saía a 129 km / h ".

"Na Itália, eles queriam a superação. Em todo o sul da Itália, ninguém chegou perto e eles tiveram que pegar um garoto do Brescia, húngaro, e ele chegou aos 118. Disparei a 128 km / h. O diretor me disse 'não bata mais nele' ", acrescentou Javier.

Além disso, ele lembrou como se divertia nos campos de Madri com seu poder sensacional: "Não era normal, eu sei que chutava com força. Na juventude, com um Mikasa no campo de terra, corria da porta e alcançava a outra área. Com 17 anos, em Preferente, lembro-me de dias de chuva e vento e os de 30 anos me diziam: 'chuta, Javi. Bata com força, que não conseguimos'".

"Meu chute é normal. Eu não pego do lado, chuto reto. Como vim do futsal, bati com o peito do pé, mas mais para dentro. É um golpe muito seco. Não faz uma parábola, a bola segue em frente. É um golpe certeiro", disse o homem com o chute mais poderoso do mundo.