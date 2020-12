O futebol português tenta Keisuke Honda

A passagem de Keisuke Honda pelo futebol brasileiro poderia estar bem perto do fim. Em Portugal, a imprensa fala sobre um crescente interesse pelo jogador do Botafogo.

De acordo com o jornal 'A Bola', a delicada situação do meia no clube carioca poderia fazer com que o japonês deixe a equipe, algo que deixou o Portimonense alerta.

Tanto que a citada fonte assegura que as negociações entre o clube europeu e o jogador já estariam em andamento.