O garçom da noite: os números de Lucas Moura no Tottenham

Lucas Moura vive sua terceira temporada no Tottenham após passar quase seis anos no Paris Saint-Germain. Uma história na elite do futebol europeu após surgir como grande promessa do São Paulo.

Neste domingo, ele deu mais dois passes para gols, presentes para Harry Kane na vitória por 3 a 0 contra o Leicester que deixa a equipe de José Mourinho mais perto de vaga para a Europa League.

Pelo time inglês, o brasileiro já soma 106 partidas oficiais, sendo titular em 77 ocasiões. Nos seus 6.700 minutos, acumula 23 gols e 10 assistências. Nesta temporada, são sete gols e cinco assistências nas 46 partidas disputadas - sendo 35 como titular.

Lucas vive uma carreira com regularidade, mas com poucos momentos sendo titular absoluto. O jogo de hoje serviu para ele voltar a dar passes para gol, algo que não fazia desde 2 de fevereiro. Agora falta reencontrar o caminho das redes, já que a última vez que marcou gol foi em 5 de fevereiro contra o Southampton.