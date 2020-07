Vitória do Tottenham ameaça a vaga do Leicester

O Tottenham não vive sua melhor temporada, mas ainda está vivo na briga por uma vaga para a Europa League. Enquanto isso, o Leicester vê sua classificação para a Champions League ameaçada.

Neste domingo, o time de José Mourinho abriu o placar com um gol em chute de Son Heung-min aos cinco minutos. O sul-coreano finalizou e contou com o desvio em James Justin para superar o goleiro adversário.

Um contra-ataque conduzido por Lucas Moura acabou com Harry Kane chutando com a perna esquerda na saída do goleiro para ampliar a vantagem. Três minutos depois, o inglês voltou a marcar, com uma finalização que ainda tocou na trave antes de enrtar.

Apesar da mudança de postura do Leicester após o intervalo, os visitantes não foram capazes de reverter o placar de 3 a 0 obtido no primeiro tempo.

Com a vitória, o Tottenham está mais vivo na disputa por vaga, soma 58 pontos e ocupa a sexta colocação - que dá vaga para a fase prévia da Europa League. No entanto, Mourinho pode ter seu time ultrapassado pelos Wolves nesta rodada.

Faltando mais uma rodada na competição, o Leicester segue em quarto lugar com 62 pontos, mas corre o risco de sair do G4, já que o Manchester United tem o mesmo número de pontos e uma partida disputada a menos.