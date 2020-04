O garoto dos recordes, o futuro do Liverpool, faz hoje 17 anos

17 anos não é nada. E, no entanto, já existe um passado de sucesso no currículo jovem de Harvey Elliott. Confinado, mas animado com o futuro, é assim que outro aniversário chega ao novo grande talento do Liverpool.

Quem é esse jogador da lateral direita que nasceu em Chertsey? Bem, alguém que pode até bater os recordes recentes de Ansu Fati. Não é de surpreender que ele já tenha mostrado isso no Liverpool e em seu time anterior, Fulham.

Elliott, com apenas sete jogos este ano no primeiro time, já baixou alguns padrões antigos, como ser o jogador mais jovem a jogar como titular em uma partida oficial (16 anos e 174 dias) e o primeiro em uma partida da FA Cup (16 anos, 9 meses e 1 dia).

Liverpool, sabendo o que está fazendo, já está tentando reajustar seu contrato para protegê-lo de possíveis pretendentes.