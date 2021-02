O Liverpool pode usar Minamino para contratar Ocampos

O Liverpool anotou o nome de Lucas Ocampos na sua agenda e pode estar preparando um oferta interessante para tirar o atacante argentino do Sevilla.

De acordo com o 'Estadio Deportivo', o conjunto 'red' pretende incluir Minamino na operação, com o objetivo de baratear o valor total de Ocampos, que de acordo com BeSoccer Pro ronda os 55,6 milhões de euros, enquanto o do japonês é de 19,1.

No entanto, apesar de estar lesionado no momento, o atacante é um homem muito importante para o esquema de Julen Lopetegui, sendo titular em 25 dos 31 jogos que disputou na temporada.

Outro fator determinante para a negociação será a postura do Southampton, equipe que conta com o empréstimo de Minamino e tem a prioridade em eventual compra.