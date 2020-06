O massacre do City elétrico: cinco gols para impor respeito

Uma goleada contra um time acuado. Poderíamos resumir a partida de hoje em apenas uma frase. O Burnley, recuado desde o começo e apostando em longos lançamentos, via o Manchester City chegar a 75% de posse de bola já no começo do jogo. Um sinal de perigo contra um time tão perigoso quanto o de Pep Guardiola.

A partida até começou com alguma dificuldade para o time da casa, mas porum motivo: o time visitantes estava tão acuado que não o City não conseguia achar espaço para chutar a gol e precisou arriscar de longe. Tarkowski ainda conseguiu desviar algumas bolas e quase viu seu time levar o primeiro gol com chutes perigosos de fora da área saindo das chuteiras de Cancelo e Bernardo Silva.

E a lei do futebol é cruel: quem não faz, leva. A goleada foi aberta com Foden aos 21 minutos, com um belo chute antes da meia-lua que foi no cantinho do gol de Nick Pope. Era o espaço sagrado encontrado pelo grande nome da partida.

O Burnley, com o gol, não se abalou e continuou com sua defesa bem montada e com McNeil tentando algumas jogadas que eram neutralizadas pela zaga do City.

O time de Pep voltou a pressionar e arriscava de longe com Aguero e Zinchenko, mas a bola acabava explodindo na zaga... Até que a jogada individual de Mahrez fez a diferença. Mahrez recebeu de Fernandinho pela direita na intermediária e encarou sozinho a marcação de Taylor. O argelino chegou na área, limpou e chutou cruzado. Sem chance para Nick Pope.

E justo antes do primeiro tempo acabar, o pesadelo do Burnley ficou pior ainda: um pênalti para o City foi marcado após Mee tocar Aguero na área. O lance não havia sido nada, mas Aguero ficou caído sentindo o choque, o juiz resolveu conferir no VAR e acabou marcando a penalidade máxima. Para cobrar, Mahrez se encarregou de fazer o terceiro gol do time da casa. Uma goleada ainda no primeiro tempo.

E na volta para o segundo tempo, um cabisbaixo Burnley que adoraria ganhar para avançar na tabela e ficar na frente do Arsenal, tomou um susto logo nos primeiros minutos com Zinchenko chutando uma bomba da intermediária, que desvia no seu companehiro David Silva e passa perto do gol. Mas poucos minutos depois, o City voltou a marcar. Nada que surpreenda o time visitante.

Depois da cobrança de escanteio Foden tocou para Bernardo Silva e o mesmo achou David Silva na pequena área com toque rasteiro e David só precisou desviar para o fundo do gol.

McNeil ainda tentou ao cobrar uma falta que passou longe do gol. Já não havia mais forças para reação.

E nem um minuto depois, o Manchester fazia seu quinto gol. Bernardo Silva recebeu de De Bruyne na linha de fundo e cruzou para Gabriel Jesus. O brasileiro pegou mal na bola e a sobra acabou nos pés de Foden, que chutou para o fundo do gol.

Gabriel Jesus e De Bruyne ainda tentaram fazer um gol com chutes da intermediária, mas a bola não entrou e, para a alegria do Burnley, o apito final soou e o jogo acabou.

Com o resultado, o Liverpool poderá ser campeão apenas na quinta-feira, caso vença o Liverpool e caso o City perca ou empata com o Chelsea.