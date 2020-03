O momento para Mendy ganhar a titularidade

A derrota não foi a única notícia negativa do Real Madrid ao visitar o Real Betis em Sevilha. Marcelo precisou sair de campo mais cedo e, depois, teve uma lesão confirmada.

O brasileiro tem um problema muscular que ameaça seriamente sua presença no confronto da próxima sexta-feira, já que tem problema no bíceps femoral da perna esquerda.

O lateral depende do ritmo de recuperação para ter o prazo de retorno. Sendo assim, deve ser desfalque para receber o Eibar no Santiago Bernabéu - justo quando recuperava a confiança de Zidane e a titularidade no time.

Com a tendência de ser a alternativa para a função também para o confronto contra o Manchester City, na próxima semana, Mendy terá uma grande oportunidade para retomar o protagonismo na esquerda.

A concorrência é do brasileiro que conquistou praticamente tudo com o clube espanhol, mas que tem a idade (31 anos) avançando e trazendo irregularidades às atuações.

Nesta temporada, Marcelo atuou em 19 partidas e foi titular em 17. Já o ex do Lyon participou de 22 jogos e começou dentro de campo em 17 desses confrontos.

Apesar de não ter as mesmas qualidades ofensivas, o francês é um reforço de grande valor defensivo. Ele participou de nove partidas em que o time de Zidane saiu de campo sem sofrer gols.