Marcelo mais cedo e preocupa para a Champions

Foi uma situação um tanto esquisita. Marcelo, cuja titularidade casuou questionamentos, não teve uma boa atuação contra o Real Betis e, para piorar, saiu mais cedo deixando suspeitas de um problema físico.

O brasileiro do Real Madrid saiu de campo dando lugar a Ferland Mendy. Ao deixar o gramado, o titular não cumprimentou o reserva e trocou breves e indecifráveis palavras com Zidane.

Marcelo não mancava, mas teve substituição pedida por Sergio Ramos. A cena, aos 68 minutos de partida, causou dúvidas e estranhamento para quem tentava entender o motivo da saída.

Em caso de lesão, resta aguardar notícias do departamento médico. Se for uma opção técnica, fica o questionamento sobre a atitude de Sergio Ramos e aumentam as dúvidas a respeito da preferência de Zidane para a latera esquerda.