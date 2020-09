O novo Atlético de Madrid: entram Suárez e Torreira; sai Arias

O mercado de transferências continua aberto e o Atlético de Madrid pretende aproveitar até o último dia. Conta 'AS' que, em um curto espaço de tempo, haverá caras novas e também demissões.

Luis Suárez passa a ser o '9' do Atlético após a saída de Álvaro Morata. Sua assinatura é iminente. O uruguaio chega do Barcelona pronto para dar aos colchoneros os números que precisam para 2020-21.

E tem mais. 'AS' afirma que Lucas Torreira, do Arsenal, chega por empréstimo. Os rojiblancos procuravam um meio-campista e já teriam feito um acordo com os Gunners.

Quanto às saídas, Santiago Arias deixará o seu lugar livre. O jogador irá rumo ao Bayer Leverkusen.

Outros movimentos não estão excluídos. O Atlético também procuraria uma saída para Héctor Herrera e, claro, para Thomas Lemar, que nunca se adaptou ao jogo da equipe rojiblanca.