O primeiro vermelho do Real Valladolid em dois anos e meio

O Real Valladolid vinha mantendo uma sequência longa e inusitada que acabou neste sábado. Desde março de 2018, o time não tinha um jogador expulso.

Após 95 partidas, a equipe de Sergio González acabou um jogo com desvantagem no número de atletas em campo na derrota por 2 a 0 diante do Alavés.

Nacho viu o cartão vermelho após cometer falta com empurrão em Lucas Pérez dentro da área. A expulsão só aconteceu por causa da análise do VAR.

O juiz Munuera Montero havia dado apenas o cartão amarelo, mas a videoarbitragem foi acionada e transformou a punição em cartão vermelho, algo que não acontecia com o Real Valladolid desde Kiko Olivas.