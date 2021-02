O PSG entra em cena: Leonardo se reunirá com Alaba

Depois de David Alaba anunciar oficialmente a sua saída do Bayern de Munique no próximo mês de junho, Real Madrid e Barcelona surgiram como interessados.

Não demorou muito e clubes como Chelsea e Liverpool também entraram na briga. O mais novo pretendente é o Paris Saint-Germain, que estava em silêncio até o momento.

De acordo com informações da 'RMC Sport', Leonardo, diretor esportivo do clube francês, se reunirá com o jogador nos próximos dias.

A citada fonte garante que Al-Khelaïfi teria entrado em contato com o entorno do austríaco e esse encontro com Leonardo poderia ser decisivo.

Alaba está livre para negociar com qualquer clube, embora as altas cifras pedidas pelos jogador tenham afastado alguns pretendentes, Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool e PSG continuam na briga.