As mudanças no Inter após 210 dias sem Guerrero

Foram 210 dias de espera para Paolo Guerrero retornar aos gramados. Após a grave lesão no joelho em 16 de agosto de 2020, o atacante peruano voltou a atuar neste último domingo, 14 de março de 2021, na vitória por 4 a 2 do Internacional contra o Ypiranga pelo Campeonato Gaúcho e muita coisa mudou durante este longo período de ausência.

As mudanças já começam dentro de campo. Guerrero reencontrou um novo time em sua volta, com novos titulares e companheiros. Seu último jogo havia sido na derrota por 2 a 1 contra o Fluminense, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e apenas quatro jogadores que começaram aquela partida também foram titulares contra o Ypiranga. Vale destacar, no entanto, que o Inter está mesclando titulares e reservas neste início de Gaúchão.

Equipe do Internacional x Fluminense (16/08/2020): Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta, Moisés; Lindoso (Musto), Boschilia (Marcos Guilherme), Edenílson, Patrick (Yuri Alberto); Thiago Galhardo (Peglow) e Guerrero (William Pottker).

Equipe do Internacional x Ypiranga (14/03/2021): Danilo Fernandes; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta, Moisés; Edenílson, Nonato (Lindoso), Praxedes (Guerrero), Marcos Guilherme (Caio), Peglow (Patrick); Yuri Alberto (Thiago Galhardo). Foto: Reprodução/Twitter SC Internacional

Com o principal artilheiro fora de campo, o Internacional viu Thiago Galhardo assumir a responsabilidade de marcar gols e o destaque do camisa 17 foi tanto que chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Yuri Alberto também conquistou seu espaço e, no fim da temporada 2020, teve destaque na artilharia do time.

Fora das quatro linhas, muitas mudanças também. Na partida em que se lesionou, Guerrero foi comandado por Eduardo Coudet. Poucos meses depois, em novembro, o argentino aceitou uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha, e deixou o clube. O ídolo Abel Braga foi contratado, para o término da temporada, mas não conseguiu utilizar o peruano, que não se recuperou a tempo de voltar no Brasileirão.

Após a perda do título nacional, Abel saiu do clube para que Miguel Ángel Ramírez assumisse a equipe. O espanhol ainda não foi regularizado e não estava no banco de reservas na volta de Guerrero. À beira do gramado estavam os auxiliares do Inter Martin Anselmi e Osmar Loss. Mesmo sem estrear oficialmente, Ramírez pode ser punido pelo TJD após invadir o gramado do Beira-Rio duas vezes.

Outra mudança foi na diretoria do clube gaúcho, principalmente pela troca de presidentes. Marcelo Medeiros deixou o comando do Internacional após as eleições em dezembro de 2020. Alessandro Barcellos venceu a disputa e é o novo mandatário colorado.