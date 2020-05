O sonho de Xavi: treinar o Barcelona com Messi e Neymar

Xavi Hernández nunca escondeu que deseja treinar o Barcelona, ​​e comandar o time com Messi e Neymar é o grande sonho. O ex-jogador poderia ter sido o substituto de Valverde, mas recusou a oferta.

"Em janeiro não era o momento, tive conversas com Abidal e Grau e uma boa proposta, mas não era a hora. Preciso de um pouco mais de experiência, treinar para o Barça é o meu sonho, gostaria em algum dia, já disse muitas vezes", disse Xavi em uma transmissão no Instagram.

O catalão, atual treinador do Al-Sadd, do Catar, compartilhou essas e outras reflexões em uma conversa em vídeo com seu ex-parceiro Samuel Eto'o na conta da Copa do Mundo de 2022, em que ambos são embaixadores oficiais.

Pensando seu futuro como treinador, Xavi reconheceu que adoraria que isso acontecesse antes de Leo Messi se aposentar, já que ser capaz de estar em uma equipe com ele novamente "seria um plus".

"Messi ainda tem cinco ou sete anos muito bons, ele se cuida muito e poderá continuar até 37, 38 ou 39. Vai disputar a Copa do Mundo do Catar com certeza", afirmou.

Xavi e Eto'o também tiveram tempo para conversar sobre notícias do futebol atual e ambos concordaram que o retorno de Neymar seria o melhor para o Barcelona.

"Não há dúvida de que ele está entre os três ou cinco melhores do mundo, ele pode fazer a diferença. Vivi no time com ele e ele tem uma personalidade positiva, isso acrescentaria muito ao Barça, seria uma contratação extraordinária para fazer a diferença", concluiu Xavi.