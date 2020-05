"O único problema de Pogba se chama Mino Raiola"

Ainda não se sabe o que será do futuro de Paul Pogba. Muito se especula sobre sua possível saída do Manchester United e uma intenção do Real Madrid de investir pesado por ele.

E quando Pogba não é mencionado, Mino Raiola, seu agente, trata de fazer isso disso. Rio Ferdinand, ex-jogador do clube inglês, acredita que o agente não está fazendo bem ao jogador. "Serei honesto. Amo Pogba, ele é um ótimo garoto, conheço-o desde muito novo e ainda falo com ele. O único problema que tenho com ele é que acho que é ele quem deveria falar, não Mino Raiola", disse ele ao podcast 'The Beautiful Game'.

Ferdinand acredita que isso acabaria com as especulações. "Se ele tomasse a palavra em vez de transmitir as coisas através do seu agente, tudo seria mais transparente e claro", continuou.

O ex-jogador afirmou que já transmitiu sua opinião ao próprio Pogba: "Eu disse a ele, por isso tenho certeza de que ele entenderá da melhor maneira".