Tudo sobre a confusão entre Lukaku e Ibra; veja o vídeo

A Inter de Milão garantiu vaga nas semifinais da Copa da Itália com vitória por 2 a 1 sobre o Milan nessa terça-feira, uma partida que fez sair faísca entre os rivais.

O lance polêmico ocorreu pouco antes do intervalo, após uma falta de Romagnoli em Lukaku que gerou uma confusão no campo quando o Milan vencia por 1 a 0. O belga não gostou nada do encontrão e partiu para cima do capitão do Milan.

Os jogadores tentaram separar e outros, como Vidal e Ibrahimovic, tomaram as dores dos dois. A partir de então, uma troca de insultos entre Ibra e Lukaku aconteceu até a ida dos dois aos vestiários.

A disputa ultrapassou os limites do futebol e acabou com agressões verbais e empurrões, sem um nível de violência física que parecia estar prestes a acontecer. O diálogo foi captado por câmeras.

"Chame sua mãe, vá fazer seus rituais de vodu de merda, burro", teria dito o sueco.

"Quer falar da minha mãe? Por quê?", respondeu o belga. "F...-se você, você e sua mãe. Venha, vamos dentro! Vamos dentro! Vamos conversar sobre a sua, sua mãe: é um p...", gritou.

Um dia depois do desentendimento, a imprensa italiana acrescenta que o jogador da Inter ainda ameaçou: "Te dou um tiro na cabeça". Confira abaixo as imagens com a íntegra da confusão.

Após comentários indicando um possível ato racista de Ibrahimovic, o sueco se manifestou com mensagem nas redes sociais: "No mundo de Zlatan não há lugar para o racismo. Todos somos da mesma raça, todos somos iguais. Todos somos jogadores, alguns melhores que outros".

Ibrahimovic recebeu o cartão amarelo por causa da confusão e foi expulso no segundo tempo ao receber novo amarelo. Ele e o belga marcaram dois dos três gols da partida.