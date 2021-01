Lukaku gigante, Ibra expulso e Inter na semifinal da Copa da Itália

Apesar de estarem também em uma luta ferrenha pela liderança da Serie A, a Inter e o Milan se enfrentaram pelas quartas de final da Copa da Itália em um jogo com enfrentamento entre gigantes de um lado como Lukaku e do outro lado, Ibrahimovic.

O jogo começou bastante equilibrado, com as duas equipes atacando e buscando logo abrir o placar.

No primeiro minuto de jogo, Rafael Leão recebeu da intermediária e chutou uma bomba que passou raspando na trave.

Mais para frente, vou a vez da Inter dar a resposta: Lukaku recebeu na área, girou e chutou no canto... mas o goleiro pegou com o pé esquerdo.

Na imprevisibilidade que oferece cada jogo entre esses dois gigantes, o jogo começou a ficar arrastado e, quando o Milan mais estava apagado, Ibrahimovic aparece pela primeira vez... para abrir o placar com um belo jogo.

Em bate-rebate na intermediária, Ibra pegou a bola, entrou na área e chutou uma bola rasteira e cruzada que bateu na trave e entra no gol.

A Inter parece ter sentindo o baque e ficou retraída, arriscando pouco e apostando nas bolas paradas. Brozovic pegou uma sobra escanteio com um belo voleio e soltou uma bomba que tira tinta da trave no último lance do 1º tempo.

Porém, tal lance foi fruto de uma falta de Romagnoli em Lukaku que gerou uma confusão no campo. O belga não gostou nada do encontrão e partiu para cima do capitão do Milan. Os jogadores tentaram separar e outros, como Vidal e Ibrahimovic tomaram as dores dos dois. A partir de então, uma troca de insultos entre Ibra e Lukaku aconteceu até a ida dos dois ao vestiário. Uma disputa que ultrapassou os limites do futebol.

Para o 2º tempo, Hakimi entrou no lugar do apagado Darmian como a única substituição de saída. A Inter começou a segunda metade mais forte, atacando mais e levou perigo já nos primeiros minutos: Alexis recebeu na área e desviou de 1ª um chuta à queima-roupa que o goleiro defendeu no reflexo.

As coisas se complicaram ainda mais depois que Ibrahimovic foi expulso do jogo: o jogador deu um toque por trás em Kolarov no meio-campo e leva seu segundo cartão amarelo. (Havia levado um cartão amarelo por conta da discussão com Lukaku)

Com a pressão da Inter, o gol do empate chegou graças a um pênalti marcado em Barella ao ser derrubado por Rafael Lesão na área. E para bater, quem se não Lukaku? O Belga foi para a bola, cobrou e a bola bateu no travessão antes de entrar. Tudo igual com um gol com um gosto de vingança por conta de Ibra.

Desfalcado sem Ibra, o Milan se viu obrigado a se fechar, enquanto a Inter pressionava ainda mais buscando o gol da virada. Porém, a equipe de Conta precisava de um pouco de sorte para tentar vencer a impressionante partida que fez Tatarusanu, o goleiro que entrou por conta do desfalque de Donnarumma.

O goleiro fez defesas incríveis e conseguiu evitar o gol da virada já nos acréscimos: Lautaro fez tabelinha com Lukaku, que ficou sozinho na cara do gol, chutou colocado e o goleiro salvou com a mão enquanto caía. O belga não acreditava no que acabava de acontecer. Os dez minutos de acréscimo no 2º tempo por conta de todos os contra-tempos eram a chance que o Milan precisava para um gol milagroso da classificação.

Mas, como em um roteiro inimaginável, o gol da virada veio nos acréscimos e com um golaço: Eriksen fez um golaço de falta no ângulo e Tatarusanu ficou apenas olhando a bola entrar e a vaga para a semifinal sair.

Com o resultado, a Inter elimina o Milan e garantiu a primeira vaga das semifiniais da Copa da Itália.