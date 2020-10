Odegaard, sem Champions e sem 'Clásico': ficará um mês afastado

Martin Odegaard sofreu uma ruptura no sóleo da perna direita. É o que mostram os exames médicos realizados nesta segunda-feira, segundo 'Marca' e 'La Sexta', depois de ter se lesionado durante a Data FIFA.

Isso acaba esclarecendo as dúvidas: ele não vai estar com o Real Madrid contra o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões e nem no 'Clásico' contra o Barcelona, ​​já que esta lesão o deixará 'de molho' por aproximadamente um mês.

A lesão ocorreu durante sua participação com a Noruega no 'play off' da Eurocopa e da Liga das Nações. O jogador foi titular nos três jogos contra a Irlanda do Norte, Sérvia e Romênia, mas voltou tocado.

Ao chegar em Madri, foi submetido a um primeiro exame onde já se falava de lesão do sóleo e não aparece na lista contra o Cádiz. Por fim, a ressonância desta segunda-feira determina que não retornará até novembro.

Assim, continuam os problemas com lesões no Real. Mariano, Eden Hazard, Odriozola e Carvajal estão na enfermaria, enquanto outros como Militão, Asensio, Isco, Jovic, Lucas Vázquez ou Kroos tiveram vários problemas até o momento.