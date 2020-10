Que péssimo dia para ser Zidane!

O Cádiz veio a campo com um jogo fechadinho, com duas linhas de quatro e apostando nos contra ataques. Zidane apostou nas poderosas triangulações de sua equipe para as infiltrações, mas cometeu erros grotescos que foram punidos com a vitória do time visitante.

Já o 1º minuto de jogo, o Real Madrid cometeu um erro com Modric e Kroos que quase custou o gol do Cádiz: Real Madrid marcou bobeira na zaga e Negredo ficou com a sobra, girou e chutou sem marcação... mas Sergio Ramos salvou em cima de linha.

O time da casa tentou acionar Vinicius Jr para responder à altura, mas a zaga estava esperta para interceptar, ou faltava força para completar o passe.

Pouco tempo depois, mais um susto para o Real: Lozano recebeu de Herrero em outro passe errado do Real e o jogador recebeu na área e soltou uma bomba cruzada... que Courtois pegou.

Lucas Vázquez, a grande surpresa do XI de Zidane, conseguiu chutar uma bomba de fora da área que passou perto do travessão, mas o primeiro tempo era mesmo de domínio do Cádiz: Negredo recebeu um belo cruzamento na marca do pênalti e jogou de cabeça no canto do gol. A bola tirou tinta da trave.

E a falta de inspiração do Real ficou evidente no lance que precedeu o primeiro gol: Negredo veio chegando desde o meio-campo carregando a bola sem marcação e soltou uma bola da intermediária, mas Courtois foi no canto para pegar a bola.

E logo depois, chegou o prêmio. Ou o castigo. Depende do ponto de vista: Negredo recebeu na intermediária e escorou de cabeça para Lozano, que só precisou tocar na saída do goleiro.

A equipe da casa esboçou alguma reação com cruzamentos, mas agora o excesso de força fez todas as chances saírem por linha de fundo.

A melhor lance do Real apareceu apenas ao 40 minutos: Marcelo recebeu de Isco em linha de fundo, tocou na área e Vinicius tentou de bicicleta. A bola passou perto do gol, mas Isco tocou na bola e desviou para linha de fundo.

Logo depois, Courtois cometeu um erro impressionante. A bola é cruzada na área, Courtois sai mal e a bola sobrou para Lozano na cara do gol. Ele não conseguiu dominar e Varane tirou para escanteio.

Depois de todos esses sustos, o primeiro tempo chegou ao fim com um Zidane sem saber como reagir.

No segundo tempo, o técnico merengue voltou com alterações importantes, mas não tão eficazes: Isco foi substituído por Casemiro, Modric por Valverde, Lucas Vázquez pos Asensio e Sergio Ramos por Éder Militão.

Uma repaginada que mostrou um Real mais agressivo, buscando o gol do empate a qualquer custo, mas falhando e desperdiçando chances importantes, como a desperdiçada por Vini aos 66 minutos. Talvez a chance mais clara de gol: Kroos achou Vini na marca do pênalti, ele cabeceou no gol livre... e jogou para fora.

Na parte final, Benzema carimbou o travessão em uma bomba da intermediária, mas não foi suficiente.

O time visitante conseguiu se defender e conquistou uma vitória histórica: foi a primeira vez que o Cádiz ganhou na casa do Real Madrid.