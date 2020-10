OFICIAL: Barça estreará na Champions sem público

Já é oficial. O primeiro jogo do Barcelona nesta temporada na Liga dos Campeões, a estreia europeia de Koeman no banco de reservas, será sem público. O próprio clube confirmou em comunicado oficial em que anuncia que está trabalhando com o Governo da Catalunha no quesito da prevenção do COVID-19.

A razão pela qual a partida será disputada sem torcedores é que, a essa altura, a força de trabalho que a organização do Barça e a Generalitat montaram ainda não terá dado resultado sobre a viabilidade do retorno dos torcedores ao estádio. Isso acontecerá mais tarde.

“Tendo em conta que a análise e validação destes protocolos vai demorar alguns dias e ao contexto epidemiológico atual, no jogo da Champions League agendado para a próxima terça-feira, dia 20 de outubro, que vai ser disputado entre o FC Barcelona e o Ferencvaros TC, a presença do público não será permitida. Durante a próxima semana, a presença do público também não será habilitada no Palau Blaugrana”, diz o comunicado.

Esta linha de ação coordenada entre o Barcelona e o Governo é consistente com as orientações fornecidas pela UEFA no seu último relatório oficial. A organização continental avisou que permitirá a volta dos torcedores aos estádios desde que haja acordo das autoridades locais.