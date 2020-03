OFICIAL: El Salvador suspende a Liga e declara Once Deportivo o campeão

Não haverá mais futebol em El Salvador nesta temporada. Após os últimos eventos devido ao coronavírus, a Federação Salvadorenha decidiu encerrar o torneio nacional, com o consequente título para o Once Deportivo, o clube que liderava a mesa.

Isso foi relatado pelo presidente da FESFUT, Hugo Carrillo, em uma entrevista coletiva na qual ele indicou que o nome do campeão foi dado para preencher os três lugares que as competições da CONCACAF dão ao país. Ele acrescentou que os torneios da Segunda e Terceira Divisão também foram suspensos.

Once Deportivo, um dos mais jovens da Liga Principal de El Salvador, conquistou o título ao vencer a primeira rodada do torneio. Esta equipe liderou a classificação geral com 20 pontos até a data 11, à frente de El Vencedor e Alianza.

O presidente do FESFUT indicou que todas as equipes têm até 2 de abril para apresentar a documentação que apoia o pagamento de salários a todos os seus jogadores e equipe técnica para participar do próximo torneio.

"As equipes que não cumprirem os pagamentos correspondentes a 20 de março perderão a categoria e descerão para a liga inferior imediata", alertou.

Ele explicou que as equipes devem pagar o salário inteiro aos jogadores até a data acima mencionada, depois de cancelar um acordo em que foi estabelecido que eles receberiam apenas metade do salário.

Carrillo também anunciou o fechamento de todas as operações do FESFUT, sem detalhar a situação em que a equipe de treinamento da equipe sênior permanecerá.

El Salvador, que relatou seu primeiro caso positivo de COVID-19 na noite de quarta-feira, está sob uma emergência nacional e um "estado de emergência" devido à pandemia do vírus.

O presidente do país, Nayib Bukele, proibiu reuniões de mais de 50 pessoas e pediu à população para não deixar suas casas.

Entre as medidas mais recentes para conter o COVID-19 encomendado pela Bukele, está o fechamento de call centers e shopping centers para evitar multidões.