OFICIAL: LaLiga voltará na semana de 8 de junho

O presidente Pedro Sánchez anunciou neste sábado, em sua aparição semanal sobre a crise do COVID-19, que a LaLiga será retomada a partir de segunda-feira, 8 de junho.

"Com o apoio do Conselho Superior de Esportes, foi dada luz verde para que a liga de futebol profissional seja realizada novamente, a partir de 8 de junho", disse Sánchez.

A LaLiga e o sindicato majoritário de jogadores, AFE, se encontraram nesta sexta-feira para finalizar os detalhes do retorno da competição, visando a semana mencionada às custas da aprovação do Ministério da Saúde.

Faltam onze rodadas e as questões relativas ao calendário ainda não foram esclarecidas, já que a LaLiga e a Federação Espanhola mantêm diferenças sobre a disputa de jogos às segundas-feiras.

Também deve ser resolvido ainda se os jogadores serão confinados por razões sanitárias, já que os clubes se opõem a concentrações em hotéis ou instalações esportivas por semanas.

Assim sendo, com as datas confirmadas que Tebas planejava para retomar a competição, a LaLiga e AFE se reunirão na próxima semana para entrar em acordo com os pontos em aberto.