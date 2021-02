OFICIAL: Marcos Rojo assina com o Boca Juniors

Marcos Rojo colocou um ponto final em seu calvário. O jogador do Manchester United, colocado de lado em Anfield, jogará a partir de agora no Boca Juniors.

A equipe argentina oficializou o acordo com o clube inglês nessa terça-feira por meio de um comunicado oficial.

O Boca não apresentou os detalhes do contrato, ainda que o jornal 'Olé' tenha dito que o jogador tenha assinado um contrato com validade de dois anos.

Marcos passou pelos exames de reconhecimento médico na última segunda-feira e, já nessa terça-feira, apareceu no treino comandado por Miguel Russo.

Durante essas duas últimas temporadas, o zagueiro de 30 anos apenas completou nove partidas com os 'red devils', disputou mais uma com o time B e inclusive jogou emprestado no Estudiantes de La Plata, time onde foi formado.