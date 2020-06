OFICIAL: Pjanic é o mais novo jogador do Barcelona

Foram alguns dias agitados, mas uma das grandes novelas do verão chegou ao fim. Arthur assinou com a Juventus e Pjanic fez o mesmo com o Barcelona, ​​como acabamos de anunciar.

O Barça e a Juve estavam com pressa de fechar o acordo. Isso precisava ser feito antes de 30 de junho, para equilibrar orçamentos e exercícios. O anúncio, isso sim, é uma mera formalidade. Parece que os dois terminarão a temporada em suas respectivas equipes antes de cruzar seus caminhos pelo Mediterrâneo.

Neste domingo, os últimos passos foram dados. Arthur e Pjanic foram aprovados nos respectivos exames médicos, ambos em Turim, sob a supervisão de um representante do Barça no caso do Bósnio.