OFICIAL: Barcelona e Juventus chegam a acordo para a transferência de Arthur

Após o avanço dos últimos dias, o grande movimento que Barcelona e Juventus levantaram neste verão é agora oficial. Ambos os clubes foram pressionados pela data de 30 de junho, na qual tinham que equilibrar seus respectivos orçamentos de temporada no final do ano, especialmente no caso catalão, daí o anúncio formal antes do fim das temporadas na Espanha e na Itália. .

Os passos definitivos foram dados neste domingo, uma vez que Arthur apareceu em Turim, para que ambos passassem no exame médico e assinasse seu novo contrato como 'bianconero'. Não era a mesma fórmula usada com Pjanic, que não viajou a Barcelona para repetir esse processo, mas realizou testes clínicos no J Medical, o mesmo centro onde o brasileiro o fez, supervisionado por um representante do Barça.

A operação não possui números oficiais, embora as informações desses últimos dias falem de um ganho de capital de 10 milhões a favor do Barça, seja pela avaliação de 70 milhões do brasileiro e 60 do bósnio ou por mais dez milhões em ambos.

Quando o boato surgiu, parecia inconcebível por conta dos 23 anos de Arthur Melo e os 30 anos de Miralem Pjanic. No entanto, Arthur acabou cedendo às pressões de Barcelona, ​​mais motivado pela necessidade de equilibrar os números do que desencantado por seu desempenho abaixo do esperando, o outro grande peso da balança.

A operação foi encerrada como planejado inicialmente, já que a possibilidade de incluir De Sciglio na negociação também foi discutida posteriormente.

Pjanic enfrentará o último grande salto de sua carreira e realizará o sonho de vestir a camisa do Barça. A oportunidade surge após quase uma década na Itália (quatro anos e meio na Roma, quatro na Juve). Ele aterrissará no Camp Nou mais convertido como um pivô duplo, embora seus melhores anos tenham sido como jogando internamente.

Por sua vez, Arthur, que não queria deixar o Barça, mas acabou desistindo, saiu apenas dois anos depois de como um novo projeto de Xavi e uma tendência a ser desfalque também por lesões musculares que não lhe permitiam ter continuidade. Na Juventus, ele receberá mais do que o dobro e encontrará um novo desafio pela frente.

Resta saber se os cinco minutos que Arthur jogou em Balaídos foram os últimos como culé e se o Lecce foi o jogo definitivo para Pjanic, embora tudo indique que ambos terminarão a Liga nos clubes onde começaram. O que não parece viável é que eles possam jogar a Liga dos Campeões em agosto; Tanto o Barça quanto a Juve aguardam o jogo de volta das oitavas, contra o Napoli e Lyon, respectivamente.