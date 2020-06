O Barça tirou De Sciglio da troca entre Arthur e Pjanic para salvar as contas

Ao que tudo indica a troca entre Arthur e Pjanic será realidade nas próximas horas. Juventus e Barcelona já teriam tudo pronto para concretizar uma operação que começou bem diferente.

Antes, o nome de Mattia de Sciglio também aparecia na operação. A inclusão do lateral foi esteve na pauta durante muito tempo, até que, finalmente, o Barça disse 'não'.

De acordo com 'TMW', o clube azulgrana preferiu receber dez milhões de euros do que ficar com o jogador italiano. Segundo a citada fonte, esse será o valor recebido pelos 'culés' por enviar Arthur a Turim por 70 milhões e receber Pjani por 60.

Ainda de acordo com o veículo acima, a recusa do jogador de 27 anos também teve outro motivo. Apesar da sua vessatilidade, o clube o teria recusado por fatores técnicos.