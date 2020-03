OFICIAL: UEFA suspende Champions e Europa League

A UEFA publicou em comunicado em seus canais oficiais determinando a suspensão de todos os jogos da Champions e da Europa League que estavam agendados para a próxima semana.

Isso envolve os jogos restantes das oitavas de final da Champions, marcados para 17 e 18 de março, além de todas as partidas de volta oitavas da Europa League, programado para 19 de março. Os jogos das quartas de final da UEFA Youth League, previstos para 17 e 18 de março, também foram suspensos.

Como resultado da decisão, os sorteios das quartas de final das duas principais competições de clubes do continente, marcados para 20 de março, também ficam pendentes de nova ordem.

Também foi informado que haverá uma nova reunião na próxima terça-feira (17) para discutir a situação e avaliar se a paralisação deve continuar ou se as competições poderão ser retomadas normalmente.

A nota da UEFA

"À luz dos desenvolvimentos relacionados com a disseminação do COVID-19 na Europa e as decisões tomadas por diferentes governos, todos os jogos das competições de clubes da UEFA agendados para a próxima semana foram adiados.

Isto inclui a volta das oitavas de final da UEFA Champions League que deveriam ocorrer em 17 e 18 de Março de 2020; todas as partidas de volta das oitavas de final da UEFA Europa League agendadas para o dia 19 de Março de 2020; todos os jogos das quartas de final da UEFA Youth League marcados para 17 e 18 de Março de 2020.

A decisão sobre quando estas partidas terão lugar será comunicada em devido tempo.

Como consequência dos adiamentos, os sorteios das quartas de final da UEFA Champions League e da UEFA Europa League, que se deveriam realizar a 20 de Março, também foram adiados.

A UEFA convidou ontem representantes das suas 55 federações-membro, bem como directores da Associação Europeia de Clubes e das Ligas Europeias, e de um representante da FIFPro, para participar numa reunião por vídeo-conferência na terça-feira, 17 de Março, de modo a discutir a resposta do futebol europeu ao surto".