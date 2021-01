OFICIAL: Willian José, o mais novo jogador dos Wolves

A operação já é oficial. Willian José deixou o futebol espanhol depois de sete temporadas e meia, período em que passou pelo Real Madrid, Zaragoza, Las Palmas e Real Sociedad.

A equipe basca chegou a um acordo com o Wolverhampton Wanderers e ambos confirmaram a notícia com duas comunicações oficiais ao mesmo tempo. O atacante vai para a Premier League.

Willian chega ao futebol inglês, onde nunca pôs os pés, por empréstimo e com a opção de continuar na Premier League se os Wolves cumprirem a opção de compra que guardaram para o final da temporada.

O brasileiro deixa a Real Sociedad com seis gols e uma assistência nesta temporada, pois a notícia de sua possível saída saltou na última quarta-feira com a partida da Copa do Rei contra o Córdoba.

O jogador se despediu em grande estilo num confronto um tanto morno, mas no qual o atacante conseguiu se despedir como ele próprio sabe, ao levar a Real às oitavas com um doblete.

Os Wolves, mais do que felizes com a chegada, informaram que Willian José vai usar o número '12' e que sua estreia não acontecerá na quarta-feira no confronto com o Chelsea.

Aliás, Willian José já nem apareceu na convocação da Real Sociedad para o confronto com o Betis na rodada 20 da LaLiga Santander. Portanto a Real joga neste sábado sem o brasileiro.